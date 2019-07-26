Вашингтон, 26 июля, 2019, 05:41 — ИА Регнум. Соединенные Штаты приложат все усилия для продолжения партнерских отношений с Саудовской Аравией против Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Помпео заявил, что американский президент Дональд Трамп, наложивший вето на законопроект об ограничении военно-технического сотрудничества с Эр-Риядом, таким образом оказывает Саудовской Аравии поддержку.

«Они являются нашим хорошим союзником в деле обеспечения безопасности американцев», — добавил он.

Также Помпео отметил важную роль Эр-Рияда в противостоянии с Ираном. В связи с этим Соединенные Штаты будут прилагать все возможные усилия для продолжения сотрудничества с Саудовской Аравией.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля президент США Дональд Трамп наложил вето на три резолюции американского Конгресса, касающиеся запрета сделок по продаже оружия арабским странам без их одобрения законодателями. По мнению американского лидера, такие законопроекты ослабляют «глобальную конкурентоспособность США» и подрывают партнерские отношения с арабскими странами.