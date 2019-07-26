Челябинск, 26 июля, 2019, 05:32 — ИА Регнум. В Челябинске оператор ООО «Полигон ТБО» требовал от управляющих компаний платить за мусор, образованный в результате субботников, почти в два раза больше утверждённых официально норм. К такому выводу пришли представители ФАС.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор и деньги

По данным ведомства, тариф в размере 1 339,06 рублей за тонну является необоснованными. Отказ от исполнения обязательств, в свою очередь, незаконен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УФАС возбудило дело о нарушении законодательства по защите конкуренции.