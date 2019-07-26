Киев, 26 июля, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.

Mil.gov.ua Американские солдаты на Украине

Левченко назвал такой вариант «хорватским сценарием», который позволит, считает он «освободить» территорию Донбасса. По его словам, это «позволит решить вопрос проведения выборов на временно оккупированной территории».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев не первый год настаивает, чтобы миротворцев ООН запустили на территорию ДНР и ЛНР. При этом позиция российских властей в том, что миротворцы должны находиться в пределах линии разграничения между Донбассом и Украиной.