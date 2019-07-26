Челябинск, 26 июля, 2019, 05:23 — ИА Регнум. На Южном Урале ФАС России возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в связи со свалкой в Полетаеве. Оно заведено в отношении ООО «Полигон ТБО», сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным ФАС, основанием для этого стали заявления ООО «Жилавтотранс» и ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района. Они заявили о том, что им навязывают стоимость услуги по размещению отходов, которые были образованы во время субботников, проведённых гражданами на своих придомовых территориях. Якобы сумма оказалась выше предельного тарифа, утверждённого для ООО «Полигон ТБО» на захоронение ТКО.

При этом до апреля стоимость услуги по приёму мусора вполне отвечала той, которую утвердило областное министерство тарифного регулирования.