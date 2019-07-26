Пхеньян, 26 июля, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Ракеты, которые были запущены из Северной Кореи 25 июля, являются улучшенной версией баллистической ракеты малой дальности KN-23, сообщает Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Отмечается, что это улучшенная версия ракет, которые северокорейские военные испытывали в мае. В пользу этой версии говорит анализ фотографий ракет, опубликованных северокорейским официальным СМИ.

Напомним, рано утром 25 июля из Северной Кореи были запущены две ракеты. Комментируя это событие, присутствующий на нём лидер Северной Кореи назвал его предупреждением активизировавшейся в военном отношении Южной Корее.