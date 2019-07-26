Каракас, 26 июля, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Новые санкции Вашингтона против Венесуэлы — это экономический терроризм, заявили в венесуэльский МИД.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

«Подобные меры можно оценивать только как экономический терроризм», — говорится в заявлении МИД.

Венесуэльские дипломаты подчёркивают, что международное сообщество не одобряет американских санкций против Боливарианской Республики, поскольку они нарушают принципы Устава ООН, а также ряд международных правовых норм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля стало известно, что односторонние санкции Соединённых Штатов против Каракаса будут расширены.