Нью-Йорк, США, 26 июля, 2019, 04:45 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН продлил мандат миротворческой миссии на Кипре еще на полгода, говорится в резолюции, принятой советом.

QuartierLatin1968 Карта разделённого Кипра

Согласно резолюции, мандат Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) продлевается до 31 января 2020 года. Также в документе Совбез ООН призывает жителей Кипра и Северного Кипра воздержаться от действий или заявлений, способных подорвать процесс мирного урегулирования на острове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что встреча лидеров Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и Северного Кипра Мустафы Акынджи состоится 9 августа 2019 года в неофициальной обстановке. Главным вопросом для обсуждения станет ситуация, сложившаяся вокруг месторождений на континентальном шельфе.