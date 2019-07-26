Вашингтон, 26 июля, 2019, 04:42 — ИА Регнум. Участие ряда стран в защите морских путей, проходящих через Персидский залив и Ормузский пролив поставит Тегеран в невыгодное положение, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, сообщили в пресс-службе Госдепа.

DonkeyHotey Майк Помпео

«Присутствие там сил многих стран, действующих с общей целью, снизит риски и напряженность, а также поставит Иран в невыгодное положение», — сказал Помпео.

По его словам, есть несколько стран, которые готовы участвовать в патрулировании Ормузского пролива. Фактически они будут частью антииранской коалиции.

Напомним, страсти вокруг Ирана накалились после задержания Корпусом стражей Исламской революции британского катера в Ормузском проливе 19 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после этого президент Ирана Хасан Рухани заявил, что КСИР действовал правильно. И что Тегеран не даст нарушать безопасность территории Персидского залива и Ормузского пролива.