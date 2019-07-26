Москва, 26 июля, 2019, 04:14 — ИА Регнум. О возможном подорожании кондитерских изделий в России пишет 26 июля газета «Известия».

Торт

Подорожания следует ожидать приблизительно через полгода. Причина в увеличении до 20% НДС на пальмовое масло (сейчас 10%).

Повышение НДС для импортёров пальмового масла прописано в принятой поправке к Налоговому кодексу. В документе сказано, что льготного десятипроцентного НДС они лишатся не ранее 1 октября, когда поправки вступят в силу.

В итоге пальмовое масло подорожает, а значит, поднимется и цена на кондитерские изделия, в которых оно используется. Цены на сладости могут вырасти на пять — семь процентов.