Вашингтон, 26 июля, 2019, 04:12 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности поехать в Иран для переговоров, если это будет необходимо. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

U.S. Department of State Майк Помпео

«Если будет нужно, я с радостью туда поеду. Я буду рад этому шансу. Не ради пропаганды, а ради возможности рассказать правду иранскому народу о том, что натворило их руководство и как это навредило Ирану», — заявил он.

Также Помпео назвал несущественной роль главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. По его мнению, реальной политикой Исламской Республики управляет Верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. В ходе переговоров обсуждался и вопрос противостояния попыткам Ирана расширить свою ядерную программу.