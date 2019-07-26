Сантьяго, 26 июля, 2019, 04:00 — ИА Регнум. Отправленная по почте бомба взорвалась в полицейском участке в столице Чили Сантьяго, сообщает газета Mercurio.

Luc Viatour Взрыв

По данным газеты, в результате взрыва пострадали восемь человек. Отмечается, что помимо взорвавшейся бомбы, еще одно взрывное устройство было отправлено по почте экс-главе МВД Чили Родриго Инспетеру. Президент страны Себастьян Пиньера уже назвал произошедшее террористическим актом и пообещал суровое наказание для виновных. По версии полиции, взрывные устройства рассылал один человек. Ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в шотландском университете Глазго была обнаружена бомба. Она находилась в посылке, прибывшей в вуз. Взрывное устройство удалось обезвредить путем контролируемого взрыва.