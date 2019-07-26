Вашингтон, 26 июля, 2019, 03:50 — ИА Регнум. Иран произвел испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности, передает американский телеканал Fox News со ссылкой на осведомленный источник.

Tasnim News Agency Иранская ракета

По словам источника, запуск ракеты «Шахаб-3» произошел в ночь на 25 июля. Ракета была запущена с южной части Ирана, она преодолела расстояние около 960 километров в северном направлении, а затем упала в пустыне недалеко от иранской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в Иране представили новый зенитно-ракетный комплекс собственной разработки «Хордад 15», оснащенный ракетами «Сайяд-3». Эта установка может поражать цели в условиях радиоэлектронного подавления. Она предназначена для поражения истребителей, беспилотников, крылатых ракет и малозаметных целей.