Вашингтон, 26 июля, 2019, 03:47 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon стартовала к МКС, сообщает NASA.

SpaceX Старт ракеты Falcon 9

Старт произошёл 25 июля, Cargo Dragon был выведен на орбиту. 26 июля корабль отделился от второй ступени Falcon 9 и начал самостоятельный полёт к МКС.

С МКС Cargo Dragon состыкуется 27 июля. На станцию будет доставлено 2,3 т продуктов, материалов для научных исследований и оборудования. Корабль в составе МКС пробудет меньше месяца.