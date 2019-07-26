Брюссель, 26 июля, 2019, 03:16 — ИА Регнум. Два человека были задержаны после стрельбы, произошедшей на железнодорожном вокзале бельгийского Остенда, сообщает Focus-wtv.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

Сообщается, что на вокзале произошел конфликт между несколькими мужчинами, переросший в потасовку. Очевидцы произошедшего утверждают, что драка закончилась двумя выстрелами. Посетители вокзала, услышав хлопки, в панике выбежали на улицу. Затем на место происшествия прибыли полицейские, которые и задержали двоих участников драки. В результате произошедшего никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля в столице Финляндии Хельскинки произошла стрельба в центре города. В результате стрельбы два человека получили ранения, им оказана медицинская помощь. Полиции удалось задержать одного подозреваемого.