Лион, Франция, 26 июля, 2019, 02:53 — ИА Регнум. Шимпанзе на глазах посетителей зоопарка, расположенного в департаменте Луара во Франции, откусил руку одному из смотрителей, сообщает газета Progres.

Обезьяна

По словам директора зоопарка, 23-летний шимпанзе родился уже в неволе и все время обладал добрым нравом. Однако по непонятной причине животное набросилось на смотрителя и откусило ему четыре пальца и часть руки. Пострадавшего госпитализировали в одно из медучреждений Лиона.

Около десяти посетителей, ставших свидетелями произошедшего, оказались в шоковом состоянии, им также потребовалась помощь медиков. Работники зоопарка недоумевают, что же послужило причиной нападения шимпанзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в московском зоопарке уборщица смогла отбиться от белого медведя при помощи веника. Сообщалось, что женщина убирала вольер в тот момент, когда к ней подошел белый медведь. Она выставила перед собой веник и отпугнула животное, что помогло ей сбежать из клетки.