Пхеньян, 26 июля, 2019, 02:48 — ИА Регнум. Предупреждением Южной Корее назвал последний запуск ракет глава Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Уточняется, что Ким Чен Ын назвал пуски ракет «предупреждением южнокорейским милитаристам» из-за их военных учений и развертывания передового вооружения на территории Южной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северная Корея 24 июля осуществила пуски двух ракет. Они преодолели расстояние порядка 430 км.