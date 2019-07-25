Хельсинки, 26 июля, 2019, 02:42 — ИА Регнум. Экс-президенту США Биллу Клинтону во время визита в Финляндию подарили его собственный саксофон, ранее проданный на аукционе. В финском Мариехамне Клинтон выступил с лекцией по изменению климата, трансляция велась через финские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клинтон с саксофоном

В ходе своего выступления Клинтон заявил о важности Балтийского моря и чистоты воды для его собственного внука, который родился 22 июля 2019 года. Он также добавил, что считает ошибкой выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату и отметил климатические изменения на юге США и в Латинской америке.

После выступления финский миллиардер Андерс Виклоф подарил экс-президенту США его собственный саксофон, ранее приобретенный на аукционе. Испробовать своего «старого знакомого» в деле Клинтон так и не решился.