Вашингтон, 26 июля, 2019, 02:14 — ИА Регнум. Соединенные Штаты рассматривают возможность ввести новые антироссийские санкции за поддержку законного венесуэльского правительства, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс на официальном мероприятии в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

«Что же касается России, мы еще думаем, какие санкции вводить, индивидуальные или секторальные», — заявил он.

Таким образом Абрамс прокомментировал вопрос об оказании давления на Кубу и Россию за поддержку законно избранных властей Венесуэлы.

Ранее Абрамс заявлял, что Николас Мадуро и его сторонники смогли выдержать давление проамериканской оппозиции благодаря поддержке Кубы и России. При этом он подчеркивал, что Соединенные Штаты хоть и придерживаются политики смены власти в Венесуэле дипломатическим путем, но и не исключают вариант военной интервенции в Боливарианскую Республику.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля США расширили односторонние санкции против Венесуэлы. В черный список были включены еще 10 физических и 13 юридических лиц Боливарианской Республики.