Вашингтон, 26 июля, 2019, 01:28 — ИА Регнум. Новый министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер заявил о готовности Вашингтона начать переговоры с Ираном, сообщает пресс-служба Пентагона.

Jbsa.mil Марк Эспер

«Мы стремимся к деэскалации. В то же время мы посылаем им (Ирану — прим. ИА REGNUM ) сигнал, что готовы без предварительных условий, в любое время и в любом месте встретиться и поговорить о том, как бы нам вернуться за стол переговоров», — заявил он.

Эспер подчеркнул, что США якобы стремятся любым путем избежать прямого столкновения между Великобританией и Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что операция «Страж», предполагающая усилия армии США по деэскалации напряженности в Персидском заливе, является одним из главных приоритетных направлений его работы. Операция также призвана обеспечить безопасное судоходство для американских кораблей в регионе.