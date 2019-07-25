Вашингтон, 26 июля, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Обвинения России во вмешательстве в электоральные процессы 2014 — 2017 гг. прозвучали из стен американского Сената, сообщается в отчёте по итогам расследования Сената на сайте комитета по разведке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

Отметим, что комитет провёл своё расследование, не удовлетворившись расследованием спецпрокурора Штатов Роберта Мюллера. Оказалось, что Россия, по версии Сената, вмешивалась в минувшие американские выборы.

При этом никаких доказательств представлено не было и «мотив» Москвы также чётко обозначить не удалось. Предположительно, российская сторона «искала уязвимости в системах голосования для дальнейшего использования».

Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента. При этом утверждается, что Москва якобы пыталась вмешаться.