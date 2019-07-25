Кишинёв, 26 июля, 2019, 00:37 — ИА Регнум. Генпрокуратура Молдавии не усмотрела признаков узурпации власти в действиях олигарха Владимира Плахотнюка, который, не занимая никаких госдолжностей, в 2016—2019 гг. контролировал всю государственную систему Молдавии. Как передает ИА REGNUM, об этом в Генпрокуратуре сообщили, рассмотрев запрос главн МВД Андрея Нэстасе, обвинившего Плахотнюка в узурпации власти.

Pdm.md Владимир Плахотнюк

Нэстасе заявил, что отказ прокуратуры лишний раз доказывает, что руководство Генпрокуратуры «служит бандитскому режиму» Плахотнюка. Нэстасе предупредил всех, кто покрывает преступников, что их тоже ждут последствия.

Отметим, что руководство Генпрокуратуры и еще ряда госструктур остается под контролем Плахотнюка и спустя полтора месяца после его ухода из власти и бегства из страны.