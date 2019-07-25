Москва, 26 июля, 2019, 00:31 — ИА Регнум. Пятилетняя дочь 27-летней жительницы города Раменское (Московская область) находится в детской больнице, сообщили в региональном отделении Следственного комитета РФ.

Убийство

Состояние ребёнка врачи оценивают как нормальное.

Известно, что в момент гибели матери девочка играла на детской площадке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, убийство жительницы Раменского произошло днём 25 июля. Неизвестный напал на женщину с ножом во дворе дома. Позже он был задержан.