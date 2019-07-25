Домодедово, Московская область, 25 июля, 2019, 23:23 — ИА Регнум. В подмосковном Барыбино состоялся «День поля» компании «ФосАгро». Форум проводился на землях центральной опытной станции ВНИИА имени Д. Н. Прянишникова.

Vniia-pr.ru 18 июля 2019 года на Полигоне Агротехнологий «ФосАгро» в Барыбино прошёл «День поля»

Здесь были продемонстрированы результаты совместной работы исследовательских и промышленных структур аграрного сектора по получению максимальной урожайности и сохранению плодородия почв.

На полигоне площадью 44 га было организовано 13 точек осмотра на делянках, где опытным путем выращены различные культуры: озимая и яровая пшеница, яровой рапс, многолетние травы, подсолнечник, соя, яровой ячмень, кукуруза и др. Работал фермерский ряд, где посетители пробовали хлеб, выпеченный из пшеницы и ржи, выращенной на барыбинском полигоне, а также овощи, ягоды и фрукты, предоставленные научными центрами, участвующими в Дне Поля.

«Основная задача агрополигона — показать аграриям инновационные технологические решения для повышения эффективности сельхозпроизводства в самых разных почвенно-климатических условиях, — говорит Сергей Пронин, заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу. — Этот проект явил собой сотрудничество ведущих российских и мировых производителей и поставщиков для АПК, которые стремятся установить постоянную оперативную связь с сельхозпроизводителями и наладить их обучение применению современных технологий управления урожаем».

В «Дне поля» приняли участие представители Минсельхоза, Российской академии наук, ведущих аграрных ВУЗов, производителей продуктов и технологий для АПК и аграрии Московской области и соседних регионов. Свои экспозиции развернули более десяти ведущих российских поставщиков продуктов и услуг для агропромышленного сектора, а также постоянные участники демонстрационных проектов «ФосАгро» из-за рубежа: Limagrain, Farmers Edge, AMAZONE и John Deere.

«Перед нами поставлена задача по увеличению экспорта в два раза, — сказал на «Дне поля» заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов. — Этого можно достичь, только объединив все усилия, в том числе и науки. Сегодня большое внимание уделяется не только социально, но и научно-ориентированным компаниям, таким, как компания «ФосАгро». И на ее примере мы сможем увидеть, как можно получать хороший результат даже на этих непростых землях».

Следующие Дни поля «ФосАгро» состоятся 26 июля в Балаково (Саратовская область) на испытательном поле Балаковского филиала АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») и 2 августа в Краснодарском крае, на полях АО «АгроГард».