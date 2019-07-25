Киев, 25 июля, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Петр Порошенко на встрече со специальным представителем государственного департамента США по Украине Куртом Волкером обсудил предоставление Киеву статуса главного союзника Вашингтона вне военного блока НАТО. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-служба партии бывшего президента Украины «Европейская солидарность».

Eurosolidarity.org Встреча Порошенко с Волкером

«Отдельно обсуждался вопрос предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО», — сказано в сообщении пресс-службы «Европейской солидарности».

В ходе встречи Порошенко призвал Волкера использовать декабрьский саммит военного блока НАТО в Лондоне для предметной дискуссии о предоставлении Киеву плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко в свой президентский срок всеми силами пытался затащить Украинц в военный блок НАТО, но каждый раз руководство альянса недвусмысленно намекало, что в ближайшие годы это невозможно.