Дмитрий Медведев поддержал предложение ЕР по сельским домам культуры
Москва, 25 июля, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение по увеличению финансирования реконструкции и строительства сельских домов культуры, сообщила журналистам координатор партийного проекта проекта «Культура малой Родины», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Ольга Казакова по итогам заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной Программы партии.
По ее словам, Председатель партии поручил «не сбавлять темпов реализации партпроекта».
Координатор партийного проекта особо отметила важность поддержки детских театров.
«Это те проекты, которые видны, которые люди чувствуют. Более того, люди участвуют в реализации наших проектов», — отметила координатор партийного проекта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередное заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной Программы партии прошло в четверг, 5 июля в ЦИК партии «Единая Россия». Его провел председатель «Единой России», глава Правительства РФ Дмитрий Медведев. Участники дискуссии представили отчеты по реализации блоков «Экономика роста и благосостояния», «Образование», «Культура» и «Здоровое будущее», а также рассмотрели экспертные предложения по повышению их эффективности.
Комиссия по контролю за реализацией предвыборной Программы партии на регулярной основе проводит обсуждение разделов с целью подведения промежуточных итогов и актуализации Программы.
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