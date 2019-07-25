Москва, 25 июля, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение по увеличению финансирования реконструкции и строительства сельских домов культуры, сообщила журналистам координатор партийного проекта проекта «Культура малой Родины», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Ольга Казакова по итогам заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной Программы партии.

Цитата из к/ф «Дело было в Пенькове». реж. Станислав Ростоцкий. 1957. СССР Концерт в новом сельском клубе

По ее словам, Председатель партии поручил «не сбавлять темпов реализации партпроекта».

«Мы сегодня обратились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой поддержать увеличение финансирования реконструкции и строительства сельских домов культуры, поскольку заявок от регионов поступает на сумму в два-три раза большую, чем заложено в бюджет. Мы услышали, что такая поддержка будет», — рассказала Ольга Казакова.

Координатор партийного проекта особо отметила важность поддержки детских театров.

«Такая поддержка идет уже третий год. И тот миллиард на детские театры, который сегодня есть, дал огромную возможность им развиваться. За счет этого театры сделали более двух тысяч постановок, закупили транспорт, обновили оборудование и кресла в залах. Для того, чтобы мы и дальше радовали еще несколько поколений юных зрителей, нам нужно, чтобы еще два-три года эта поддержка сохранилась», — подчеркнула Ольга Казакова, напомнив, что учреждения культуры в регионах — это те учреждения, которые получают очень большой отклик населения.

«Это те проекты, которые видны, которые люди чувствуют. Более того, люди участвуют в реализации наших проектов», — отметила координатор партийного проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередное заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной Программы партии прошло в четверг, 5 июля в ЦИК партии «Единая Россия». Его провел председатель «Единой России», глава Правительства РФ Дмитрий Медведев. Участники дискуссии представили отчеты по реализации блоков «Экономика роста и благосостояния», «Образование», «Культура» и «Здоровое будущее», а также рассмотрели экспертные предложения по повышению их эффективности.

Комиссия по контролю за реализацией предвыборной Программы партии на регулярной основе проводит обсуждение разделов с целью подведения промежуточных итогов и актуализации Программы.

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