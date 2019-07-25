Пекин, 25 июля, 2019, 22:16 — ИА Регнум. В Китае с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны осуществлен первый в истории страны успешный запуск четырехступенчатой ракеты-носителя SOX-1 Y1, разработанного пекинской частной компанией i-Space, сообщает 25 июля Синьхуа.

JeffKogut Космодром Цзюцюань

Ракета, способная поднимать до 260 кг полезных грузов на орбиту высотой до 500 км, имеет вес 31 тонну, толщину в 1,4 м и длину свыше 20 м. При нынешнем первом запуске на околоземную орбиту были выведены два космических аппарата.