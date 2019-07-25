Брюссель, 25 июля, 2019, 22:11 — ИА Регнум. Евросоюзная комиссия готова анализировать любые идею Великобритании и её нового руководства по Brexit, но только в том случае, если они соответствуют соглашению о «разводе», без его изменения. Об этом сказано в заявлении ЕК по итогам телефонного разговора Жан-Клод Юнкера с новым премьер-министром Великобритании Бороисом Джонсоном.

Жан-Клод Юнкер

Джонсон и Юнкер провели сегодня, 25 июля, телефонный разговор. Глава Евросоюзной комиссии подчеркнул, что «ЕК остается в распоряжении Соединенного Королевства … для анализа любых идей, выдвинутых страной, при условии их соответствия соглашению о выходе».

Юнкер прямо сказал Джонсону, что достигнутый ранее с правительством Терезы Мэй договор об условиях «развода» является единственным возможным.

Стоит отметить, что Джонсон сразу после вступления в должность премьер-министра заявил, что намерен активизировать переговоры по условиям выхода Великобритании из Европейского союза. Он также прямо сказал, что усилит подготовку Соединённого королевства к жёсткому Brexit.

Напомним, что Джонсорн изначально был сторонником жёсткого Brexit, то есть фактического выхода без какого-либо соглашения.