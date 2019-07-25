Астрахань, 25 июля, 2019, 21:16 — ИА Регнум. В Астрахани машина скорой помощи во время выезда к пациенту 25 июля провалилась одним колесом в открытый канализационный люк, сообщила ГТРК «Астрахань».

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая медицинская помощь

В машине находился пациент, которого скорая должна была доставить в медицинское учреждение. На улице Сен-Симона колесо машины провалилось в открытый канализационный люк. В аварии никто не пострадал.

Полиция выясняет подробности произошедшего. В частности, правоохранители устанавливают, кто несёт ответственность за открытый люк. По итогам проверки будут приняты меры.