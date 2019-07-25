Тамбов, 25 июля, 2019, 21:12 — ИА Регнум. Председатель Государственной Думы России, депутат от Тамбовской области Вячеслав Володин, который находится с рабочим визитом в Тамбовской области, и глава администрации региона Александр Никитин проинспектировали ход работ по благоустройству в Олимпийском парке Тамбова, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Вячеслав Володин и Александр Никитин проинспектировали ход строительства Олимпийского парка в Тамбове

Первая часть парка уже благоустроена. Тротуарные дорожки огибают мини-футбольное поле и спортивную площадку, бегут около детских городков и цветников к противоположной стороне зоны отдыха. А там ведутся активные строительные работы. На месте дикорастущих насаждений курсирует строительная техника. Ведется планировка площадки под хоккейную коробку, пешеходные дорожки. Заказано оборудование для памп-трека. На месте существующей глиняной горы обустраивается курган с винтовой дорожкой для любителей скандинавской ходьбы.

«Для нас особенно важно, чтобы Олимпийский парк был одной большой зоной отдыха для разных групп людей. У нас есть парковая зона перед Дворцом единоборств, практически готовая часть в районе улицы Селезневская. Финальный этап благоустройства Олимпийского парка соединит их в единое целое. По одной пешеходной дорожке можно будет дойти из одного конца парка в другой. При этом зоны активного и «тихого» отдыха будут разделены», — отметила начальник управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Светлана Григорьева.

По этому маршруту и прошли спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и губернатор Александр Никитин. Их сопровождали не только чиновники, подрядчики, но и представители общественности, префектуры «Олимпийский парк». Ведь большую роль в формировании рабочего проекта благоустройства сыграла именно их активная позиция. Утверждению концепции благоустройства парка предшествовали длительные консультации со специалистами: архитекторами, строителями, дендрологами и экологами, чтобы максимально эффективно использовать существующий ландшафт и по возможности сохранить зеленые насаждения. На многочисленных встречах и обсуждениях удалось достичь договоренностей, которые устроили все заинтересованные стороны.

«Эта территория — настоящая находка. И она должна быть сделана качественно, надолго и, главное, современно», — подчеркнул Володин.

В парке появится освещение. Он будет оборудован системой видеонаблюдения, полива растений. Здесь планируется обустроить туалеты, медицинскую комнату. Центральная площадь будет дополнена сценой для проведения культурно-массовых мероприятий.

Отдельный вопрос — деревья, которых современной зоне отдыха пока так не хватает. Подрядчик обещает высадить около 800 деревьев-крупномеров. В парке появятся такие ценные и редкие породы в регионе, как маньчжурский орех, черемуха макка, красный дуб, а также традиционные береза, ясень, сирень и другие. Высадка будет идти с учетом погодных условий начиная с сентября.

Вячеслав Володин предложил увеличить число деревьев, там, где это возможно, применять более технологические подходы, для проектировки новой части парка привлечь молодых архитекторов, студентов вузов.

«Вы должны воспринимать эту территорию как свою. Максимально контролировать ход строительных работ», — сказал спикер Госдумы РФ, обращаясь к префекту префектуры «Олимпийский парк» Ольге Варламовой.

Он предложил изучить все имеющиеся практики благоустройства территорий, взять на вооружение лучшие из них, использовать при дальнейших работах по обустройству Олимпийского.

Территория парка составляет 14 гектаров. На первый этап работ по благоустройству, которые прошли в 2018 году, было направлено 120 миллионов рублей. На эти средства были обустроены тротуарные дорожки, установлены детские городки и многочисленные спортивные площадки на территории 7 гектаров. Средства в размере 98 миллионов рублей на проведение финальной части работ выделены из Фонда единого института развития в жилищной сфере. Вячеслав Володин, как депутат Госдумы России от Тамбовской области, поддержал инициативу главы региона Александра Никитина и добился выделения дополнительных средств, необходимых для дальнейшей реализации проекта.

Александр Никитин поблагодарил Вячеслава Володина за поддержку проекта и дал поручение исполняющему обязанности главы города Тамбова Дмитрию Самородину учесть все замечания спикера Госдумы, скорректировать работу по обустройству территории.

Финальный этап благоустройства Олимпийского парка будет завершен в декабре текущего года.

Читайте также: Олимпийскому парку в Тамбове выделено 98 млн рублей федеральных средств