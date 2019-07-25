Нью-Йорк, США, 25 июля, 2019, 21:10 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность в связи с запуском баллистических ракет с территории Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщил заместитель официального представителя Генсека ООн Фархан Хак.

KCNA Запуск ракеты

«Генсек обеспокоен запуском баллистических ракет КНДР», — сказал Хак на брифинге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 июля Пхеньян испытал новый тип баллистических ракет малой дальности. По предварительным данным, были запущены две ракеты. Первая пролетела около 400 километров, вторая — 700. Обе ракеты летели на высоте 50-ти километров и упали в Японском море.

Таким образом Северная Корея снова нарушила резолюцию Совета Безопасности ООН.