Ростов-на-Дону, 25 июля, 2019, 21:10 — ИА Регнум. Аварийные бригады Ростова-на-Дону приведены в режим повышенной готовности. Причиной этому стал шторм, обрушившийся на город-миллионник сегодня, 25 июля, передаёт ИА REGNUM.

Соцсети Шторм в Ростове-на Дону

Из-за ливня несколько транспортных артерий областного центра ушли под воду. Подтоплены оказались улицы Пешкова, Волкова, Нозадзе и других. К ликвидации последствий разгула стихии привлечены дежурные аварийные бригады и несколько десятков единиц техники. В частности, коммунальщики занимались расчисткой ливневой канализации, тротуаров и проезжих частей от грунта и мусора. В некоторых районах порывы ветра повалили деревья, были оборваны линии электропередачи.

ИА REGNUM ранее сообщало, что горожане в социальных сетях активно делились видеокадрами, на которых зафиксирован разгул стихии. Некоторые улицы превратились в венецианские кварталы.