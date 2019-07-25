Киев, 25 июля, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Члены экипажа захваченного Службой безопасности Украины в порту Измаила российского танкера Neyma были освобождены за отсутствием оснований для их задержания, заявили 25 июля в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности Украины

«Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было», — приводит комментарий ведомства Интерфакс-Украина.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня СБУ задержала в порту «Измаил» российский танкер, который, как считают в Киеве, блокировал украинские военные суда во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

На борту судна были проведены обыски, изъята документация, записи радиопереговоров и бортовые журналы, в настоящее время танкер остаётся на территории Украины.

Сами члены экипажа танкера позднее были освобождены. Российские моряки уже выехали с Украину в Молдавию и в ближайшее время должны вернуться на родину.