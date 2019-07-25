Программа ЕР: борьба с онкозаболеваниями и 4 тысячи детских поликлиник
Москва, 25 июля, 2019, 20:47 — ИА Регнум. В Москве прошло очередное заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России».
В ходе заседания председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что за два года в рамках работы партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» в 56 регионах России были открыты горячие линии по вопросам онкологии. Они работают как первичные консультативные центры, позволяя выявить заболевания на ранней стадии. Зарегистрированные обращения людей и оценка ими качества оказания помощи по вопросам онкозаболеваний будут направлены на рассмотрение в Министерство здравоохранения РФ и главным онкологам России академикам Ивану Стилиди, Андрею Каприну, чтобы определить проблемные моменты в данной сфере и оперативно устранить их. Остальные 29 регионов откроют их в ближайшее время.
Дмитрий Морозов подчеркнул, что, направляя итоги мониторинга, руководители программы хотели довести до главных онкологов и Минздрава мнение людей о качестве получаемой первичной и консультационной помощи по вопросам онкозаболеваний.
Чаще всего на горячие линии поступали вопросы по лекарственному обеспечению.
По словам депутата, работа горячих линий крайне необходима.
Кроме того, по словам Дмитрия Морозова, в рамках реализации предвыборной программы «Единой России» будут модернизированы 4 тысячи детских поликлиник. К 2020 году они будут дооснащены необходимым оборудованием.
Помимо этого, отметил он, к 2021 году детские поликлиники перейдут на бережливый принцип работы. «На период 2020—2021 годов предусмотрено финансирование строительства или реконструкции 40 детских больниц», — рассказал депутат.
Дмитрий Морозов также отметил, что важно создать межрегиональные Центры специализированной медпомощи детям — это позволит лечить их на самом высоком уровне.
Парламентарий напомнил, что разработан законопроект по «школьной медицине» и о профилактике йодного дефицита.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее» направлен на получение гражданами качественной и доступной медицинской помощи, обеспечение дальнейшего совершенствования системы высокотехнологичной медицинской помощи, усиление пропаганды здорового образа жизни. Одним из основных направлений проекта является дальнейшее развитие системы амбулаторных и стационарных детских медицинских организаций, целенаправленное развитие системы школьной медицины, сохранение здоровья детского населения. Немаловажную роль играет в реализации проекта создание системного подхода к работе по улучшению качества природной среды и экологических условий жизни человека.