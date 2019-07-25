Аул Хабез, Карачаево-Черкесия, 25 июля, 2019, 20:46 — ИА Регнум. В Хабезском районе Карачаево-Черкесии, пострадавшем от удара стихии, ввели режим ЧС. Сильные ливни с ветром, обрушившиеся на территорию района 24 июля, привели к селям и подтоплениям. В ауле Хабез повреждены крыши домов, селевые массы подтопили более 20 частных домовладений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

(сс) George Hodan Ливень

Было нарушено электроснабжение, возникли перебои с подачей газа, воды. На место разгула стихии выехала комиссия по ЧС во главе с вице-премьером Хызыром Чеккуевым. Она проверила состояние поврежденных домов для оказания дальнейшей помощи жителям в их восстановлении.

В течение дня 25 июля, в ауле Хабез проводились ремонтно-восстановительные работы. В настоящее время все коммунальные службы и системы работают в штатном режиме.