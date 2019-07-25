Москва, 25 июля, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Антирейтинг бывшего президента Украины Петра Порошенко настолько высок, что ему небезопасно находиться у себя на родине. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мало ли

«У Порошенко скоро земля под ногами будет гореть. Ему безопаснее сесть на самом деле. С той народной любовью которую к нему испытывают и с той, и с другой стороны, ему не безопасно перемещаться по Украине», — сообщил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Порошенко прибыл на допрос в государственное бюро расследований.