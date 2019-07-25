Киев, 25 июля, 2019, 20:16 — ИА Регнум. «Президент Украины Владимир Зеленский создает новую систему архитектуры безопасности, в рамках которой жители Донецка и Луганска признаны украинцами, подпадающими под амнистию». Об этом 25 июля заявил в эфир одного из украинских телеканалов полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

Пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский

«Президент Зеленский сделал несколько дефиниций, которые определяют создаваемую систему архитектуры безопасности. Первое — по обе стороны фронта, линии соприкосновения проживают украинские граждане. Раньше этого не было. Второе, он заявил, что под амнистию попадут все кроме тех, кто совершил воинские преступления, преступления против мира и человечества и тяжкие преступления. Кстати, это прописано в законе об особом статусе Донбасса, который принят, но Порошенко не подписан… Даже по Женевской конвенции уголовному преследованию не подлежит солдат, преследуется только командир», — напомнил Стариков.

По его словам, Киев со своей стороны начал выполнять Минские соглашения, в частности первый и второй пункты, которые предусматривают отвод войск и перемирие.

«Минские соглашения — это большая проблема, геморрой (это слово медицинское), который Порошенко оставил нам, но это надо решать. Это основа, которая воспринята всем цивилизованным сообществом. Мы все равно их будем выполнять. Чтобы выполнить эту большую проблему, её нужно разбить на несколько маленьких. В принципе, сделали правильно, первый, второй и шестой пункты. Первый — прекращение огня, второй — отвод войск. Сейчас на Станице Луганской отработали данную систему: отвели войска, договорились, составили систему контроля со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, поставили три камеры», — отметил Стариков.

Он сообщил, что на следующем заседании трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе представитель украинской делегации Леонид Кучма должен предложить противоборствующим сторонам развести войска на 15 км.

«Без отведения войск мы ничего не сделаем. Когда президент Кучма поедет на заседание трехсторонней контактной группы, следующим шагом должно стать разведение войск не на 1−2 км, а на 15 км… Не будет обстрелов. Мы не отдаем свои территории, туда зайдут силы безопасности и будет контролировать ситуацию», — сказал Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля Зеленский допустил полное снятие экономической блокады с отдельных регионов Донбасса, если ДНР и ЛНР вернут «незаконно национализированные» предприятия региона прежним собственникам.

«Вопрос с экономической блокадой… Все это возможно. В Минске мы об этом говорим… Все в ближайшее время можно открыть, но тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях», — сказал Зеленский.

5 июля Зеленский заявил, что Украина будет возвращать Донецк и Луганск «исключительно мирным путем, политико-дипломатическим, потому что там живут наши украинцы».

«За Донбассом пристально следит весь мир… Самое главное, что за Донбассом следит вся Украина, потому что Донбасс — это Украина. Для нас все украинцы равны, все кто живет на наших территориях и на временно оккупированных территориях. Для нас все украинцы равны. Важно ментально вернуть людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Это стабильная выплата пенсий, это удобное пересечение КПВВ», — добавил Зеленский.