Киев, 25 июля, 2019, 19:59 — ИА Регнум. ЦИК Украины по состоянию на вечер 25 июля подсчитала 99,93% бюллетеней на досрочных парламентских выборах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Расклад депутатских мандатов не изменился: 254 места в Раде нового созыва получает партия Зеленского «Слуга народа».

Вместе с тем политолог Кирилл Молчанов отмечает, что главный проигравший этих парламентских выборов — олигарх Ринат Ахметов.

«Оба его проекта (Радикальная партия и «Оппозиционный блок») не набрали даже 5%. При том что имели практически безлимитные финансовые ресурсы, человеческие (фабрики, заводы), медийные, административные (мэры Харькова, Одессы, Запорожья и т. д.)… Ахметову даже не из кого будет сколотить депутатскую группу, да и не зачем по большому счету. В новой конфигурации в Раде он — абсолютно лишнее звено», — отмечает политолог.

ИА REGNUM напоминает, что в партии «Слуга народа» настроены провести первое заседание Рады нового созыва в символическую дату, 24 августа, День независимости Украины. Вместе с тем в лагере Зеленского отмечают, что многое будет зависеть от того, как быстро ЦИК Украины подведет официальные итоги выборов (по закону это надо сделать до 5 августа).