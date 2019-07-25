Калуга, 25 июля, 2019, 16:40 — ИА Регнум. 25 июля в Государственном музее истории космонавтики в Калуге открылась выставка «Космические первопроходцы». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в торжественном открытии приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов, заместитель городского головы Юрий Моисеев, представители Института медико-биологических проблем РАН и Научно-исследовательского клинического института имени М.Ф.Владимирского.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылась выставка о животных-первопроходцев космоса

Почётным гостем выставки стал руководитель лаборатории клинической иммунологии и тканевого типирования НИКИ им. М.Ф. Владимирского Виктор Яздовский — сын одного из основоположников космической биологии и медицины, профессора Владимира Ивановича Яздовского.

Выставка рассказывает о результатах медико-биологических экспериментов с участием собак и других животных, об интересных и малоизвестных фактах, связанных с их полётами в космос.

В 1950 — 1960-х годах началась эксперименты и исследования по воздействию перегрузок, вибраций и изменению силы тяжести на живых существ. Эти исследования проводились для осуществления полетов людей на космических аппаратах. Так как на первом этапе эксперименты подобного рода нельзя было проводить с участием человека, было принято решение об использовании высокоорганизованных животных — собак. Собаки жили и работали в исследовательских комплексах вместе с учеными как полноправные члены команды.

Животные-испытатели прошли уникальные исследования и эксперименты, включавшие в себя воздействие перегрузок на центрифуге, моделирование невесомости, адаптацию к скафандру, оценку систем жизнеобеспечения, питания и много других экспериментов. Именно с их помощью ученые испытывали космическое оборудование, проводили медико-биологические исследования. Всего в испытаниях приняло участие около 60 собак.

Свой след в космосе оставили и другие представители животного мира. Среди них — обезьяны, сухопутные черепахи, кошка, кролик, лягушки, грызуны, перепелки, тритоны и многие другие. Каждый из этих участников космических экспериментов внёс свой весомый вклад в изучение космоса и помог оценить возможности существования жизни в экстремальных внеземных условиях.

Животные летали на высотных геофизических ракетах, кораблях-спутниках, специализированных биологических спутниках «Бион» и «Бион-М», долговременных орбитальных станциях и даже облетали вокруг Луны.

В экспозиции были представлены предметы, фотографии, документы и видеоматериалы из собрания Государственного музея истории космонавтики и Института медико-биологических проблем Российской академии наук.

«На выставке представлены действительно уникальные экспонаты, они дают возможность понять какой научный подвиг был совершён нашими соотечественниками при подготовке первого полёта человека в космос, — поделился впечатлениями глава городского самоуправления Александр Иванов. — Сергей Павлович Королев очень тщательно подходил к подготовке первого космического полёта, только после успешных запусков в космос животных он принял решение о первом полете человека. В нашем городе свято чтут память героев освоения космоса, и Сергей Королев, и Юрий Гагарин, и многие другие космонавты и конструкторы стали почётными гражданами Калуги. Огромную работу в этом направлении проводит коллектив Музея истории космонавтики, я хочу выразить благодарность всем сотрудникам музея за их плодотворный труд и пожелать дальнейших успехов. Уверен, выставка вызовет огромный интерес у калужан и гостей нашего города».