«Стране не нужен размахивающий руками хвастун» — Джереми Корбин
Лондон, 25 июля, 2019, 19:14 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Великобритании Джереми Корбин раскритиковал нового премьер-министра Бориса Джонсона после его речи в парламенте, 25 июля передает агентство Associated Press.
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Джереми Корбин
По словам Корбина, «новый премьер-министр переоценивает себя», говоря о «золотом веке» после Brexit и готовности вывести страну из ЕС без соглашения с Брюсселем.
«Нашей стране нужен не размахивающий руками хвастун. Нужна компетентность и серьезность», — заявил Корбин журналистам.
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