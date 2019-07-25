Лондон, 25 июля, 2019, 19:14 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Великобритании Джереми Корбин раскритиковал нового премьер-министра Бориса Джонсона после его речи в парламенте, 25 июля передает агентство Associated Press.

Labour.org.uk Джереми Корбин

По словам Корбина, «новый премьер-министр переоценивает себя», говоря о «золотом веке» после Brexit и готовности вывести страну из ЕС без соглашения с Брюсселем.

«Нашей стране нужен не размахивающий руками хвастун. Нужна компетентность и серьезность» , — заявил Корбин журналистам.

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