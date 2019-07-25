Москва, 25 июля, 2019, 19:07 — ИА Регнум. Бывший глава ФБР, спецпрокурор Роберт Мюллер попал в очень сложную ситуацию, дав комментарии американским конгрессменам по своему докладу о вмешательстве России в выборы президента США. Об этом заявил профессор МГИМО, программный директор дискуссионого клуба «Валдай» Олег Барабанов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Спецпрокурор

«Понятно, что Мюллер извивался ужом и может сесть за это вместе с Трампом на одну скамью подсудимых. Но из него же стали снова лепить: демократы говорят, что Мюллер намекнул где-то, что Трамп виноват и сговор был. Республиканцы говорят, что Миллер ничего не намекал», — заявил Барабанов.

«Зато когда им нужно запустить какую-то ложь, как с тем же судом по «Боингу», они начинают по полной. И молодцы малазийцы, что несмотря на то, что это растущая и крепкая страна, но не самая большая в мире — их можно тоже сломить, можно заблокировать, австралийцы могут сделать кучу гадостей, но они не сломались», — добавил Барабанов.

25 июля спецпрокурор Роберт Мюллер выступил на слушаниях в палате представителей конгресса США: сначала он ответил на вопросы юридического комитета, а затем — на вопросы комитета по разведке. Он заявил, что не оправдывал президента Дональда Трампа — наоборот, президенту можно предъявить обвинения в препятствии правосудию, как только тот покинет пост, указал он.

Спецпрокурор также уверен, что попытки России вмешаться в выборы продолжаются и поныне.