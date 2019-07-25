Киров, Калужская область, 25 июля, 2019, 17:31 — ИА Регнум. В Калужской области вынесен приговор 24-летнему жителю города Кирова в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Мужчина признан виновным в небрежном хранении огнестрельного оружия, что создало условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть человека (ч.1 ст. 224 УК РФ). Об этом 25 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь контрольно-следственного отдела СУ СК России по Калужской области Олеся Михайлова.

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По её словам, следствием и судом было установлено, что в 2016 году мужчина приобрел двуствольное охотничье ружье и патроны к нему. Обвиняемый имел разрешение на хранение и ношение оружия и использовал его для охоты. Ружье и патроны владелец хранил не в запираемом на замок сейфе, как требует законодательство, а под диваном в ящике для белья в квартире, где помимо самого обвиняемого проживали его супруга и 17-летний брат. В ноябре 2018 года «в результате небрежного отношения владельца оружия к соблюдению правил его хранения» ружье попало в руки к подростку, в результате он погиб.

При назначении наказания судом учтены характер и степень общественной опасности преступления, положительные характеристики и служебные награды виновного. Подсудимый фактически воспитывал брата и был с ним в хороших отношениях.