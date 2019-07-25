Пекин, 25 июля, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Изнуряющая жара в ряде районов Китая не смогла стимулировать рост продаж кондиционеров по всей стране, сообщает издание China Securities Journal.

matuska Кондиционеры

Китай произвел 119,8 млн кондиционеров за первую половину 2019 года, что на 10,2% больше, чем годом ранее за тот же период, если верить данным Национального бюро статистики КНР.

Объем и стоимость розничной продажи кондиционеров с января по май, при этом упали на 7,6% и 8,8% соответственно относительно аналогичного периода 2018 года.

При этом, потребители чаще берут кондиционеры при переезде в новое жилище. Ожидается, что во втором полугодии продажи кондиционеров снизятся в связи с уменьшением инвестиций в строительства недвижимости.