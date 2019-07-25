Москва, 25 июля, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Средний размер займа в микрофинансовых организациях снизился на 500 рублей. Об этом сообщается в специальном исследовании на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Picasaweb.google.com Центральный банк Российской Федерации

Средний размер микрозайма по итогам первого квартала 2019 года, согласно данным Центробанка, составил 10,3 тысяч рублей. Тремя месяцами ранее этот показатель был 10,8 тысяч рублей.

В исследовании Центробанка отмечено, что микрофинансовые организации сохраняют достаточный запас капитала в преддверии изменений в регулировании данного рынка.