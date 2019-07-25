Ереван, 25 июля, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека обязал Армению в течение трех месяцев выплатить гражданину Юрию Варданяну 1 миллион 600 тысяч евро в качестве компенсации за потерю собственности в годы правления экс-президента Роберта Кочаряна

facebook.com/pg/victimsofstateneeds Дома в центре Еревана, снесенные под строительство элитной недвижимости

Иск был представлен в ЕСПЧ в 2007 году жителями улицы Бюзанда Юрием Варданяном, Арташесом Варданяном и Шушаник Нанушян, поскольку их собственность, площадью 1,385 кв метров, была отобрана в пользу государства, а вместо истинной суммы участка, 276 млн драмов, они получили лишь 54 млн драмов.

Жертвы государственных интересов с помощью адвоката Ваге Григоряна прошли все внутригосударственные судебные инстанции, и, не добившись справедливости, обратились в ЕСПЧ. При этом Кассационный суд в лице председателя суда Армана Мкртумяна попросту отклонил иск.

Ранее, ЕСПЧ констатировал нарушение прав граждан Армении на справедливое судопроизводство. Суд предоставил правительству Армении время на урегулирование вопроса с истцами, в противном случае ЕСПЧ определит размер компенсации.

Согласно решению от 25 июля, 2019 г., ЕСПЧ обязал Армению выплатить Варданян 1,602,000 евро.

У сотни жителей центра Еревана государство отобрало дома и земельные участки для строительства новых объектов в годы правления экс-президента Роберта Кочаряна. Во многих случаях дома были приобретены по искусственно сниженной цене, а те, кто отказывались продавать свое жилье, их либо заставляли это делать через суд, либо лишали права собственности. Данный факт признал также ЕСПЧ, отметив, что решения председателя тогдашнего Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна принимались с грубыми нарушениями закона. Мкртумян после смены власти подал в отставку.

Дело Юрия Варданяна в ЕСПЧ вел адвокат Ваге Григорян, который недавно был избран судьей Конституционного суда Армении.