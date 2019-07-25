Новокузнецк, Кемеровская область, 25 июля, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) в рамках программы капитального ремонта тепловых сетей заканчивает в Новокузнецке монтаж новых трубопроводов тепломагистралей взамен ветхих на проспектах Октябрьском и Дружбы.

Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК В Новокузнецке завершается монтаж на объектах капремонта теплотрасс СГК

Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, на участке, расположенном на проспекте Октябрьский, в программу капремонта включена замена280 метров теплотрассы диаметром 500 мм, а по проспекту Дружбы — 315 метров трубопровода диаметром 700 мм. К настоящему моменту заменили уже 270 метров трубопровода на проспекте Октябрьском и 200 метров — на проспекте Дружбы. На объектах проведен ремонт строительных конструкций каналов, а также замена опорно-подвесной системы трубопроводов.

Энергетикам предстоит выполнить теплоизоляционные работы на трубопроводах, отремонтировать тепловые камеры, установить тепломеханическое оборудование, сильфонные компенсаторы и дренажные устройства, собрать ответвления теплотрасс. С учетом комплексных мер по благоустройству (восстановлению газонов и асфальта) СГК планирует завершить работы в полном объеме до начала нового отопительного сезона.

Карту проведения ремонтных работ можно увидеть здесь.