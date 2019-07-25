Болонья, Италия, 25 июля, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Власти Италии продолжат расследования случаев незаконного изъятия детей из семей, заявил во время прямой трансляции на своей странице в Twitter в четверг, 25 июля, вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини.

Fabio Visconti Маттео Сальвини

Он отметил, что чем бы ни руководствовались те, кто организовывал это изъятие, желанием заработать или «больной идеологией», он заплатит за это до конца.

В качестве примера Сальвини рассказал об изъятии у матери 4-летней девочки по ложному обвинению в неудовлетворительных экономических условиях жизни семьи. В течение восьми лет мать могла встречаться с ребенком лишь раз в месяц в течение нескольких часов.

Ранее целый ряд решений местных властей об изъятии детей из семей под различными предлогами (чаще всего по подозрению в семейном насилии) вызвали скандал в Италии.

По итогам проведенного расследования стало известно, что десятки обращений работников социальных служб в суды с требованием изъятия детей из семей базировались на ложных данных и объяснялись не заботой о детях, а стремлением освоить бюджетные средства. Никаких нарушений родители не совершали, а показания детей были получены с помощью обмана и запугивания.

По данным прокуратуры, преступную организацию возглавлял мэр города, представляющий оппозиционную либеральную Демократическую партию. Он задержан и помещен под домашний арест.

Несколько детей уже возвращены в семьи.

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