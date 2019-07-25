Ярославль, 25 июля, 2019, 16:37 — ИА Регнум. В Ярославской области в первом полугодии 2019 года промышленное производство сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ярославльстат.

Рабочий за станком

Наибольшее падение продемонстрировали металлургическое производство (на 92,1%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (на 51,8%), производство прочих транспортных средств и оборудования (на 47,5%). Упало производство пищевых продуктов, напитков и текстильных изделий.

А вот производство лекарственных средств выросло на 27,6%, производство одежды — на 30%, производство машин и оборудования — на 51,9%

Спад производства начался во втором квартале 2019 года. Весь первый квартал производство в регионе росло. Отметим, что в 2018 году региональная промышленность продемонстрировала рост на 6,5%.