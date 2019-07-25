Париж, 25 июля, 2019, 16:31 — ИА Регнум. В Париже воздух сегодня, 25 июля, прогрелся до +40,6 градуса, что является абсолютным температурным рекордом для французской столицы. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает Meteo France.

Франция

На метеостанции в районе парка Монсури в XIV округе французской столицы в 13:36 по местному времени (14:36 по московскому времени) температура воздуха достигла 40,6 градуса и продолжила увеличиваться.

Для Парижа это абсолютный температурный рекорд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в 20 департаментах на севере Франции был объявлен наивысший — «красный» уровень погодной опасности из-за сильнейшей жары.

Ухудшающая жара стоит на большей части территории Франции, а также в Бельгии и Нидерландах.