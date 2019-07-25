Екатеринбург, 25 июля, 2019, 16:15 — ИА Регнум. За ближайшие три с половиной года в Свердловской области должны организовать мусоросортировочные и мусороперерабатывающие заводы. Об этом заявил региональный замминистра ЖКХ Егор Свалов на круглом столе, передаёт «Новый день».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мусор

Будут построены крупные объекты в рамках концессионных соглашений. Заёмные деньги в рамках концессии предоставляет Российский экологический оператор.

Пока грядущие заводы утверждены в территориальной схеме, но без конкретного места размещения. Точные данные по размещению ещё будут уточняться.

В среднем на строительство завода уходит до двух с половиной лет, добавил Свалов.

Напомним, на Среднем Урале поставлена задача сортировать и перерабатывать почти половину всего приходящего бытового мусора к 2024 году. Сейчас же такие операции проделывают лишь с 10% твердых коммунальных отходов.