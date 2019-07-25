Рим, 25 июля, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским «подтвердил приверженность Италии территориальной целостности и суверенитета Украины в направлении полной актуализации Минских соглашений», сообщили в пресс-службе Конте в четверг, 25 июля.

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Кроме того, итальянский премьер заявил, что поддерживает высказанное Зеленским намерение возобновить диалог, который поможет создать условия для «урегулирования конфликта в восточных регионах Украины».

При этом в пресс-службе Зеленского пересказали этот же разговор иначе: в Киеве сообщили, что Зеленский поблагодарил Конте за «сохранение санкционного режима против России».

Ранее премьер-министр Италии неоднократно выражал пожелания урегулировать отношения Запада и России и отменить санкции.